Communiqué de presse Banque Profil de Gestion SA: Prévisions des résultats au 31 décembre 2019 Genève, le 13 janvier 2020 -- La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange: BPDG) annonce qu'elle enregistrera des résultats inférieurs à ceux qu'elle avait publiés au 31 décembre 2018. Les résultats définitifs seront annoncés au début du mois de mars après approbation du Conseil d'administration. La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange: BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des valeurs d'éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la gestion de patrimoine. La Banque est dirigée par Mme Silvana Cavanna, Présidente de la Direction Générale. Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter: Banque Profil de Gestion SA Silvana Cavanna Présidente de la Direction Générale Courriel: investorrelations@bpdg.ch https://www.globenewswire.com/Tracker?data=pSMhFJ8UCRma13B1dh1sUGKeMIDmBDXbJS5OiNxZP9Gm1IaK9CfFUt3IU97vo9VPmqgOGzCY9i7KP8MqB7oBkm80ooqWDeIIhvyTT8fvhoXql7BFuSQ7VTp239nsjDZA Téléphone: +41 22 818 31 31 www.bpdg.ch Attachment -- BPDG_2019 01 13_Prévisions des résultats au 31 12 2019 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/5c100a2d-e32e-422d-b404-e558282d4cb5

January 13, 2020 11:45 ET (16:45 GMT)