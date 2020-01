Trotz des heutigen kleinen Rücksetzers am deutschen Aktienmarkt bleibt die Stimmung für Aktien auch zum Start in die neue Woche positiv - und das gilt für die wichtigsten Börsen weltweit gleichermaßen. Zum Sprung auf ein neues Allzeithoch reicht es im DAX allerdings noch nicht. Am Ende wollen die Anleger, dass der Markt einen neuen Höchststand auch möglichst halten kann und nicht gleich wieder zurückfällt. Was niemand brauchen kann, der jetzt bei Aktien zugreift, wäre eine Bärenfalle. Das könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...