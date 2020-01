Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BKS Bank Stamm 0% auf 16, davor 27 Tage ohne Veränderung , RBI -0,8% auf 22,46, davor 3 Tage im Plus (2,07% Zuwachs von 22,18 auf 22,64), ATX -0,11% auf 3215,75, davor 3 Tage im Plus (0,94% Zuwachs von 3189,5 auf 3219,39), Bawag -1,47% auf 40,28, davor 3 Tage im Plus (2,87% Zuwachs von 39,74 auf 40,88), ATX Prime -0,06% auf 1623,5, davor 3 Tage im Plus (0,9% Zuwachs von 1609,94 auf 1624,45), Gurktaler AG Stamm -2,48% auf 9,85, davor 3 Tage im Plus (4,66% Zuwachs von 9,65 auf 10,1), DO&CO -0,57% auf 86,8, davor 3 Tage im Plus (3,93% Zuwachs von 84 auf 87,3), Erste Group -0,03% auf 34,29, davor 3 Tage im Plus (1,6% Zuwachs von 33,76 auf 34,3), Mayr-Melnhof -0,96% auf 124,2, davor 3 Tage im Plus (3,29% Zuwachs von 121,4 auf 125,4), B-A-L Germany AG ...

