Die Aktie des Elektroautopioniers Tesla kostet erstmals mehr als 500 Dollar. Das liegt auch an Shortsellern, die sich verzockt haben.

Wer bei der Tesla-Aktie auf Kursverluste gesetzt hat, kassiert aktuell einen Rückschlag nach dem anderen. Am Montag stieg die Aktie des E-Autopioniers um weitere 9,8 Prozent auf 525 Dollar - erstmals kostete das Papier mehr als 500 Dollar. Damit beträgt das Kursplus seit dem Jahresbeginn mehr als 20 Prozent, in den vergangenen zwölf Monaten sogar rund 50 Prozent.

Der jüngste Anstieg vom Montag ist zum einen dadurch zu erklären, dass die chinesische Regierung in diesem Jahr Elektroautos weiterhin fördern will. Staatsmedien hatten am Wochenende berichtet, dass es keine "signifikanten Kürzungen" geben werde. Zudem hob Colin Rusch, Analyst bei Oppenheimer & Co, sein Kursziel von 385 Dollar auf 612 Dollar an - den höchsten Wert unter den Wall-Street-Analysten.

Eine wichtige Rolle bei der aktuellen Rally spielen allerdings auch Shortseller, die auf sinkende Kurse bei der Tesla-Aktie gewettet haben. Tesla, das in den vergangenen neun Quartalen lediglich dreimal einen Gewinn ausgewiesen hat, ist für Shortseller ein beliebtes Ziel. Zwischenzeitlich hielten sie sogar mehr als 30 Prozent der Aktien im Streubesitz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...