Die letzte Nachricht von Ballard Power aus dem operativen Geschäft stammt vom 16. Dezember: Damals gab der kanadische Hersteller von Brennstoffzellen den Eingang einer Bestellung von Weichai Ballard Hy-Energy Technologies im Auftragswert von 19,2 Millionen Dollar bekannt. Die Lieferung der Brennstoffzellen soll 2020 im Rahmen eines langfristigen MEA-Liefervertrags erfolgen, hieß es. Was seitdem aber an der Börse passiert ist, kann fraglos als sensationell bezeichnet werden: Allein an diesem Montag ... (Achim Graf)

