Der kanadische Goldproduzent Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, NYSE: AUY) schüttet an diesem Dienstag eine Dividende in Höhe von 0,01 US-Dollar an seine Investoren aus (Record day war der 31. Dezember 2019). Yamana Gold will die Jahresdividende um 25 Prozent auf 0,05 US-Dollar erhöhen, wie bereits Mitte Dezember berichtet wurde. Die Anhebung gilt ab dem ersten Quartal 2020. Yamana Gold ...

Den vollständigen Artikel lesen ...