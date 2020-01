Den DAX-Konzern Siemens bewegten gestern gleich zwei Nachrichten: Einerseits steht das Unternehmen in der Kritik, da es am umstrittenen Auftrag in Australien festhält. Für den Auftrag über lediglich 20 Millionen Euro kam Kritik auf, weil Siemens sich damit an einem der größten Kohlebergwerke der Welt beteiligt. Zeitgleich stuften die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs Siemens auf "KAUFEN" ein und setzten das Kursziel auf 132 Euro. Am Montag notierte die Siemens-Aktie nahezu unverändert ...

