Die aktuell längste Serie: Dentsply Sirona mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 2.65%) - die längste Serie dieses Jahr: Henkel 6 Tage (Performance: 2.70%). Tagesgewinner war am Montag Medigene mit 20,72% auf 6,70 (411% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 65,02%) vor Biofrontera mit 12,50% auf 5,31 (332% Vol.; 1W 15,31%) und 3D Systems mit 12,31% auf 11,22 (242% Vol.; 1W 30,31%). Die Tagesverlierer: Varta AG mit -13,82% auf 81,10 (164% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -31,73%), MorphoSys mit -9,25% auf 123,60 (389% Vol.; 1W 0,00%), European Lithium mit -8,28% auf 0,06 (35% Vol.; 1W -10,77%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Wells Fargo (2627,12 Mio.), Coca-Cola (1605,67) und Roche GS (1317,94). Umsatzausreisser nach oben ...

