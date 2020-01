Auch der Wochenstart in die dritte Woche des Jahres fiel wieder äußerst aktiv am EUR Credit Primärmarkt aus. Abermals kam das Gros der Emissionen aus dem Financial Bereich. Mit der Emission der UBI Banca wurde nun auch das AT1 Segment angetestet. Die Emission (EUR 400 Mio., PNC6, erwartet B2/B+) stieß auf große Nachfrage und konnte schlussendlich bei einem Pricing von MS+606 BP ein Orderbuch von über EUR 5,5 Mrd. verzeichnen. Des Weiteren war gestern besonders das Covered Bond (CB) Segment am Primärmarkt präsent. Unter anderem platzierten die Banco Sabadell und die Deutsche Bank . Zusätzlich platzierte UniCredit eine Emission in 2 Tranchen (EUR 1,25 Mrd. 6 Jahre, MS+135 BP; EUR 750 Mio., 10 Jahre, MS+165 BP). Im Corporate Segment platzierten gestern EDP (EUR 750 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...