Lindt & Sprüngli setzt konsequenten Wachstumskurs fort Novartis und britischer NHS arbeiten bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusammenNissan: Keine Erwägungen zur Auflösung von Allianz mit Renault, MitsubishiRoche kooperiert bei genomischen Tests mit Illumina Daldrup verkauft verbliebene Anteile an der Geysir Europe inklusive der Geothermiekraftwerke an IKAV-Gruppe Delticom-Aufsichtsratschef tritt zurück Umsatz bei Dialog am oberen Rand der Prognosen RAG-Stiftung: Erfolgreiche Platzierung von 632,5 Mio. EUR Evonik Aktien zu 25,30 EUR SFC Energy und adKor unterzeichnen Komponenten-Liefervertrag mit Ballard für Brennstoffzellenstacks Hella bestätigt trotz Gewinnrückgang Jahresprognose ...

