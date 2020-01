"Das ganze Institut ist Fritz Klocke zu großem Dank verpflichtet. Er war mir aber auch persönlich in den vergangenen 18 Monaten eine enorme Hilfe", so der geschäftsführende Leiter des Fraunhofer IPA, Thomas Bauernhansl. "Ich bin froh, dass mein Kollege Alexander Sauer nun an Bord der Institutsleitung ist. Seit er 2015 als Leiter des Instituts für Energieeffizienz in der Produktion der Universität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...