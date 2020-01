Die Entspannungssignale im Handelskonflikt helfen dem deutschen Leitindex nicht. Vor den ersten US-Zahlen dürften sich die Anleger auch zurückhalten.

Der Dax startet mit einem deutlichen Minus in den Handel. Zum Auftakt notiert der deutsche Leitindex bei 13.377 Punkten und damit 0,6 Prozent unterhalb des gestrigen Schlusstandes.

Am gestrigen Montag hatte sich das deutsche Börsenbarometer von einem möglichen neuen Rekordhoch (derzeit bei 13.597 Zählern) etwas entfernt und schloss 0,2 Prozent niedriger bei 13.452 Punkten.

Der gestrige Handelstag hat gezeigt: Es kann auch mal wieder abwärts gehen. Das gestrige Tagestief lag bereits bei 13.409 Zählern. Doch nach einem Anstieg von fast 1700 Punkten seit Anfang Oktober darf das aber keinen Anleger überraschen. Schließlich liegt der Dax seit Jahresanfang 1,5 Prozent im Plus nach einem Jahresendstand 2019 bei 13.249 Zählern.

An den US-Börsen hatten der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 am Vortag neue Höchststände erreicht. Auch an den fernöstlichen Börsen setzte sich am Dienstag eine freundliche Tendenz durch - mit der Ausnahme der Börsen in China.

Heute dominiert wieder der Handelskonflikt. Denn es gibt weitere Entspannungssignale kurz vor der geplanten Unterzeichnung eines ersten Handelsabkommens zwischen den USA und China am Mittwochabend. Die US-Regierung hat ihren Vorwurf der Währungsmanipulation zurückgenommen.

Das war stets nur ein taktischer Vorwurf als ein Teil von Trumps Strategie. Natürlich steuert die chinesische Notenbank den Wechselkurs, in den letzten Jahren verhinderte sie jedoch, dass dieser nicht zu stark abwertet. Was aber auch der US-Regierung auch klar war. Im Gegenzug hat sich China nun bereit erklärt, mehr sachdienliche Angaben zu Wechselkursen und Außenhandelsbilanzen offenzulegen. Was immer das bedeuten mag.

Viel wichtiger dürfte sein: In dem sogenannten Phase-1-Deal hat sich China offenbar verpflichtet mehr US-Produkte zu kaufen. Das sickerte im Vorfeld durch.

Und für Exportweltmeister China endete das vom Handelstreit geprägte Jahr 2019 versöhnlich. Die Ausfuhren wuchsen im Dezember um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und damit erstmals seit fünf Monaten. Der deutliche Anstieg kommt überraschend: Von Reuters befragte Ökonomen waren nur von plus 3,2 Prozent ausgegangen.

Von diesen Meldungen profitiert auch die chinesische Währung. Der Dollar fällt im Gegenzug am Dienstag um 0,4 Prozent auf ein Sechs-Monats-Tief von 6,8661 Yuan. "In den nächsten Tagen dürften die vermutlich positiven Handelsschlagzeilen und der Risk-on-Modus den Markt beherrschen", hofft Commerzbank-Devisenanalyst Hao Zhou. ...

