Die Anleger am europäischen Aktienmarkt haben zu Wochenbeginn überwiegend vorsichtig agiert, es herrschte eine eher abwartende Haltung angesichts der diese Woche in den USA beginnenden Berichtssaison, Hoffnungen auf eine weitere Entspannung im Nahen Osten sowie die Aussicht auf die Unterzeichnung des ersten Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China verhinderten allerdings höhere Verluste. Der EuroStoxx 50 konnte seine anfänglichen Gewinne nicht halten und schloss 0,3% tiefer, der CAC 40 in Paris endete nahezu unverändert, der Dax musste in Deutschland 0,2% nachgeben, nur in London kam es zu Zuwächsen und der FTSE 100 konnte 0,4% stärker schliessen. Hier regierte die Hoffnung auf eine baldige Leitzinssenkung durch die Bank of England ...

