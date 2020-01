Die Sammelmenge an Altgeräten muss in Deutschland deutlich gesteigert werden. Andernfalls werden die seit letztem Jahr geltenden Mindestvorgaben der EU nicht erreicht. Um dem Sammelziel von 65 Prozent näher zu kommen, haben die Grünen jetzt eine Reihe von Vorschlägen gemacht. In einem aktuellen Antrag fordert die Bundestagsfraktion unter anderem ein Pfand in Höhe von 25 € auf Smartphones und Tablets ...

Den vollständigen Artikel lesen ...