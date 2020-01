Simon Weis (30) ist nach seinem Studium zum Master of Engineering für Kunststofftechnik an der Hochschule Darmstadt und einer vierjährigen Tätigkeit in der Anwendungstechnik bei einem Schweizer Polymerherstellers 2017 bei IPS eingestiegen. Ein Jahr später folgte Julian Weis (32). Er hat ebenfalls einen Abschluss als Master of Engineering für Kunststofftechnik und arbeitete drei Jahre als Prozessingenieur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...