Die Caesar & Loretz GmbH ist ein moderner Full-Service-Anbieter, der sich mit über 130 Jahren Erfahrung erfolgreich im Markt behauptet. Unsere Leistungen können einzeln oder als Gesamtpaket beauftragt werden.

Rohstoffe

Unser Sortiment umfasst ca. 1.000 Rohstoffe. Viele davon bieten wir in verschiedenen Qualitäten für den Einsatz in unterschiedlichen Produktsegmenten an (Pharma-, Lebensmittel-, oder Kosmetik-Qualität). Mit über 3.000 Mengeneinheiten im Standardsortiment und vielen Sondergrößen verfügen wir zudem über eine stark ausgeprägte Sortimentstiefe. Dadurch haben unsere Kunden die größtmöglichen Vorteile einer bedarfsgerechten Beschaffung.

Lohnherstellung

Caesar & Loretz bietet Ihnen maximale Entscheidungsfreiheit. Flüssigkeiten, halbfeste Formen, Pulver oder Tees, als fertiges Produkt oder Premix, jedes Produkt ...

