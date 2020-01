Der ATX hat heute nach schwachem Start (mit Fall unter 3200, siehe Depotkommentar) ein Comeback auf den Vortageswert hingelegt. Im Grunde heisst es "Warten auf die Berichtssaison", die heute in den USA mit JPMorgan Chase, Wells Fargo und Citigroup losgeht. Morgen folgen Bank of America, UnitedHealth Group, Goldman Sachs, US Bancorp und BlackRock. Am Donnerstag kommen dann unter anderem Morgan Stanley und BNY Mellon mit Zahlen. Also fette Beute für Analysten. Amag 1.53% Zumtobel -2.38% Warimpex 1.41% Agrana -0.88% Mayr-Melnhof 1.29% SBO -0.78% Der ATX bleibt also 2020 in seinem 60-Punkte-Korridor, Jahreshoch war gleich am 2.1. intraday bei 3239,10, Jahrestief am 8.1. intraday bei 3179,26 Punkten. Interessant ist derzeit die Facette "FACC vs Zumtobel" und dies nicht nur ...

