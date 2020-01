Die Aktie von JinkoSolar hat sich in den zurückliegenden zwei Monaten recht gut entwickelt. Nicht in riesigen Sprüngen, wie etwa aktuell bei Tesla oder Beyond Meat, ging es nach oben, sondern Schritt für Schritt. Bei 13,60 Euro notierten die Papiere des chinesischen Solarmodulproduzenten noch Mitte November, Mitte Dezember waren es bereits rund 19 Euro. Zuletzt überwand JinkoSolar die Hürde von 20 Euro deutlich, dann kam der Aufschwung ein wenig ins Stocken. Dabei hatte das Unternehmen in der vorigen ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...