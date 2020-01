2019 wurden neue Märkte etabliert und in den unregulierten MTFs gibt es eine andere Handelsteilnehmer-Reihenfolge als im Prime Market mit Spitzenreiter Morgan Stanley: Hier ist die Raiffeisen Centrobank mit rund 42 Mio. Euro das Nummer 1 - Institut. Und: In unserem aktuellen Podcast-Beitrag "Wie gross ist die Wiener Börse" wird auch erwähnt, wer im direct market plus aktienseitig vorne war beim Volumen. Siehe auf Spotify HIER bzw. unter http://www.boerse-social.com/podcasts Im Podcast wird auch Sanochemia erwähnt, hier ist heute folgendes veröffentlicht worden: Die börsennotierte Sanochemia hat gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter die Beendigung der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Handel im "Vienna MTF" an der Börse Wien sowie im ...

