Im jährlichen Mahnbrief von BlackRock-Chef Larry Fink geht es nur noch um Klima und Nachhaltigkeit - der neue Standard, an dem sich alle messen müssen. Siemens-Chef Kaeser wird aufhorchen. Aber Blackrock ist auch kein Vorbild.

Siemens-Chef Joe Kaeser, wegen Lieferungen von Signaltechnik für ein neues Kohle-Kraftwerk in Australien unter Druck der Fridays For Future-Bewegung, hätte es wissen können, denn so neu ist das Thema für Unternehmen nicht: Nachhaltigkeit ist eine Macht und sie hat mächtige Fürsprecher.

Etwa den Chef des weltweit größten Geldverwalters BlackRock. Der amerikanische Anbieter von Indexfonds, kurz ETF, ist Mehrheitsaktionär in vielen Unternehmen und auch für deutsche Aktien bei den heimischen Größen aus Dax und MDax einer der größten Investoren. BlackRock-CEO Larry Fink richtet sich seit ein paar Jahren im Januar stets in einem Brief direkt mit seinen Anliegen an die Chefs weltweiter Konzerne. Eine gute PR-Masche ist das, die auch BlackRock immer als engagierten Fürsprecher der Anleger erscheinen lässt. An den Worten des Herrn Fink kommt niemand vorbei. Er setzt darin häufig die Themen, an denen sich dann während der Hauptversammlungssaison der Aktiengesellschaften viele andere Geldverwalter abarbeiten.

In diesem Jahr hat er Nachhaltigkeit zum großen Thema erkoren und auch das dürfte jetzt in vielen Unternehmen ganz oben auf die Agenda kommen. Für Fink ist es das Thema, das die Finanzlandschaft "fundamental umbildet": "A Fundamental Reshaping of Finance" ist der Titel seines diesjährigen Briefes. Klimawandel wird der bestimmende Faktor. Denn eine der weltweit wichtigsten Fragen, die BlackRock inzwischen gestellt würden, sei die von den Folgen des Klimawandels für das Depot. Und da hat BlackRock natürlich eine Antwort parat und auch die passenden Produkte in der Pipeline.

Fink macht die Auswirkungen an einigen Beispielen klar: Städte müssen investieren, um die Auswirkungen des Klimawandels zu bewältigen, das hat Auswirkungen auf den riesigen Markt der US-Kommunalanleihen und ...

