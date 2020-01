Mehr Geld als im Bundeshaushalt: Europäische Firmen werden dieses Jahr 359 Milliarden Euro e ausschütten - so viel wie noch nie zuvor. Das ist gerade für Anleger wichtig.

Euphorisch sind Strategen für das angelaufende Jahr an den Aktienmärkten nicht. Die Börsen dürften zwar weiter steigen, aber nicht so deutlich wie 2019. Doch einen Rekord dürfte es an Europas Börsen geben - und zwar bei den Dividenden.

Die Experten von Allianz Global Investors (AGI) rechnen damit, dass europäische Unternehmen in diesem Jahr Dividenden in Höhe von 359 Milliarden Euro ausschütten werden. Das wären 3,6 Prozent mehr als im vergangenen Jahr und ein neuer Rekord. Die Summe ist beeindruckend.

Jörg de Vries Hippen, Chefanlagestratege für europäische Aktien bei der Fondstochter des Versicherungsriesen Allianz, ordnet diese Zahl so ein: "359 Milliarden Euro übertreffen den Bundeshaushalt im vergangenen Jahr." Der Bundeshaushalt liegt nach nach dem vorläufigen Jahresabschluss rund zwei Milliarden darunter.

Dieser angepeilte Rekord bei den Dividenden ist Hippen zufolge ein starkes Signal für die wirtschaftliche Konstitution in Europa. Vor allem aber ist er ein starkes Signal für Anleger: Gerade in Zeiten, in denen es für Anleihen kaum noch Rendite gibt, werden Dividenden als Einnahmequelle für Investoren zunehmend ...

