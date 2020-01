Der DAX zeigt sich heute sehr volatil und sackte im Tagestief bis 13.362 Punkte ab, konnte in der Folge aber wieder deutlich bis fast 13.490 Punkte hochziehen. Aktuell notiert der Leitindex bei 13.470 Punkten nur leicht unter der Widerstandsmarke von 13.500 Punkten. Das Gap bei 13.334 Punkten ist weiterhin offen, was ein Signal dafür sein könnte, dass der DAX doch noch einmal wieder nach unten abtaucht. Wichtig ist aber die Lage im großen Bild. Es kommt vor allem darauf an, ob der DAX im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...