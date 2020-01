Sehr geehrter Herr Bauer, wir haben im Rahmen der mkk ja bereits mehrfach miteinander gesprochen. Insofern ist wohl eine Vorstellung Ihres Unternehmens nicht mehr notwendig, interessierte Anleger wissen, um was es bei der Aves One geht. Daher berichten Sie doch einfach mal was sich im letzten Jahr bei Ihrer Gesellschaft so alles getan hat. Antwort von Jürgen Bauer: Wir haben im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 massiv in den Eisenbahnbereich investiert. Im Gegenzug haben wir im Containerbereich kaum ... (finanztrends.info)

