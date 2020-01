Der Handelskrieg mit China hat in den USA immer kuriosere Folgen: Die Tafeln für Bedürftige werden mit Lebensmitteln überschwemmt, können die Unmengen von Milch und Walnüssen oft aber gar nicht gebrauchen.

Eddie Oliver gehört zu jenen Menschen, die im Beruf ihre Berufung gefunden haben. Seit fast zehn Jahren kümmert er sich darum, sozial Benachteiligte mit hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen. Er macht also das, was in Deutschland die sogenannten Tafeln tun.

Derzeit ist Oliver Verbandschef der Tafeln im US-Bundesstaat Virginia. Von seinem Büro in Richmond aus koordiniert er die Anstrengungen seiner Mitglieder, möglichst viele Bedürftige mit möglichst gutem Essen zu versorgen. Rund eine Million der insgesamt gut acht Millionen Einwohner des Bundesstaats sind davon abhängig. Leicht ist sein Job nicht. Schon zu normalen Zeiten gleicht seine Aufgabe einer logistischen Großleistung.

Doch normal sind die Zeiten im Amerika des Donald Trump nicht. Seit fast zwei Jahren führen die USA einen Handelskrieg gegen China. Und der zieht nicht nur die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft und beeinträchtigt die US-Exportindustrie, sondern eben auch die Arbeit von Oliver und all seinen Kollegen im ganzen Land.

Es ist ein unerwartetes Problem, vor dem die Tafeln überall in den USA derzeit stehen. Anstatt wie gewohnt den Mangel zu verwalten, wissen viele nicht, wohin mit dem ganzen Essen, das ihnen geliefert wird. Sie werden überschwemmt von frischer Milch, Fleisch, Obst, Gemüse und Eiern, die eigentlich nach China hätten verkauft werden sollen, infolge des Zollwettlaufs nun jedoch zu vergammeln drohen. Überall sind deshalb die Lagerhäuser der Essensausgaben überfüllt, explodieren die Kosten für zusätzliche Lager. "Zunächst haben wir uns über die zusätzliche Ware gefreut. Aber wir waren auch schnell überfordert", sagt Oliver.Nicht nur in Richmond ist die Hoffnung deshalb groß, dass nach der Unterzeichnung der sogenannten "Phase eins" des Abkommens zwischen Washington und Peking am Mittwoch möglichst bald wieder so etwas wie Normalität einzieht. Schließlich hat der Handelskrieg die Wachstumsprognosen bereits beeinträchtigt und eine durchschnittliche US-Familie bislang rund 1000 Dollar pro Jahr gekostet. Im aufziehenden Wahlkampf will Präsident Trump allerdings Ruhe an der China-Front ...

