Die USA haben China von der Liste potenzieller Währungsmanipulatoren gestrichen. Ökonomen werten das als positive Geste mit Blick auf das geplante Handelsabkommen.

US-Präsident Donald Trump hat China in den vergangenen Monaten immer wieder wegen seiner Währung attackiert. "Sowas nennt man Währungsmanipulation," schrieb er im August, als die chinesische Währung Yuan auf einen Tiefststand im Vergleich zum Dollar fiel. Nun leitet die US-Regierung eine Kehrtwende ein und streicht China von der Liste von Ländern, denen es vorwirft, ihre Währung zu manipulieren.

China habe sich überprüfbar dazu verpflichtet, die Landeswährung Yuan nicht mehr zu nutzen, um sich im internationalen Wettbewerb Vorteile zu verschaffen, hieß es in einem am Montag veröffentlichten Bericht des US-Finanzministeriums.

Der Schritt kann als weitere Entspannung im Handelsstreit gewertet werden, am Mittwoch soll dazu in Washington ein Teilabkommen unterzeichnet werden. Von dieser Meldungen profitiert die chinesische Währung. Der Dollar fiel am Dienstag im Gegenzug um bis zu 0,4 Prozent auf ein Sechs-Monats-Tief von 6,8661 Yuan. "Dies hat vor allem symbolische Bedeutung," sagt Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding. Langfristige Folgen für den Kurs des Yuan erwartet er dagegen nicht.

Das Wechselkursthema hängt eng mit dem Handelskonflikt zusammen. Erklärtes Ziel von US-Präsident Trump ist es, das Defizit der USA im Außenhandel zu drücken. Ein harter Dollar macht dies jedoch tendenziell schwieriger Steigt der Dollar und schwächelt der

