Da viele Unternehmen, etwa in Asien, noch auf das neuere Windows 10 umsteigen müssen, könnte der Trend in den nächsten Monaten zunächst weitergehen.

Das Ende der Unterstützung des Betriebssystems Windows 7 hat dem PC-Markt im vergangenen Jahr den ersten Absatz-Zuwachs seit 2011 beschert. In den nächsten Monaten werde der Trend zunächst weitergehen, weil viele Unternehmen vor allem in Asien noch auf das neuere Windows 10 umsteigen müssten, prognostizierte Analystin Mikako Kitagawa vom IT-Marktforscher Gartner am Dienstag.

Auf längere Sicht von zwölf bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...