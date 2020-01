Angesichts des bevorstehenden Brexit sind die Rufe in Schottland nach einem Unabhängigkeitsreferendum lauter geworden. Doch Boris Johnson lehnt das kategorisch ab.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat dem Antrag Schottlands auf ein Unabhängigkeitsreferendum eine klare Absage erteilt. Eine solche Volksabstimmung würde den politischen Stillstand, der in Schottland in der vergangenen Dekade geherrscht habe, verlängern, schrieb Johnson in einem Brief an die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon am Dienstag. "Es ist Zeit, dass wir alle daran arbeiten, das gesamte Vereinigte Königreich zusammenzubringen."

Sturgeon erklärte, ...

