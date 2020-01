Der Aufsichtsrat der Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft hat Peter Oswald (57) zum neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO des Unternehmens für eine Funktionsperiode von fünf Jahren bestellt. Peter Oswald wird ab 1. April 2020 Mitglied des Vorstandes. Wilhelm Hörmanseder (65) seit 18 Jahren CEO der Mayr-Melnhof Karton AG wird am 1. Mai 2020 nach 30 Jahren in der MM Gruppe, 25 davon im Vorstand, an Peter Oswald übergeben. Rainer Zellner, Vorsitzender des Aufsichtsrates, zur Bestellung des neuen Vorstandsvorsitzenden: "Mit seiner internationalen Industrie-Expertise und seiner langjährigen Managementerfahrung ist Peter Oswald für uns die ideale Besetzung als künftiger CEO der Mayr-Melnhof Karton AG." Unter der Führung von Wilhelm Hörmanseder verzeichnete die MM Gruppe ...

