Der ehemalige nationale Sicherheitsberater will sich doch nicht schuldig in der Russland-Affäre bekennen. Die Staatsanwälte hätten "arglistig" gehandelt, so Flynn.

Der frühere nationale Sicherheitsberater der USA Michael Flynn will sein Schuldeingeständnis im Rahmen der Russland-Affäre zurückziehen. Er wolle sich doch nicht schuldig bekennen, die US-Bundespolizei FBI in den Russlandermittlungen belogen zu haben, ging aus Unterlagen hervor, die am Dienstag bei Gericht eingereicht wurden. Zur Begründung teilte Flynn mit, Staatsanwälte ...

