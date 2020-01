Die Wut der Klimabewegung auf Siemens ist erst der Anfang: Öko-Aktivisten nehmen deutsche Zulieferer der Kohleindustrie ins Visier. Für Thyssenkrupp und andere wird es ungemütlich.

Auf den Fotos wirkt die Bauplattform an der Kohlemine im serbischen Drmno, 100 Kilometer östlich von Belgrad, wie eine bedrohliche Krake, angewachsen zu gigantischer Größe. Arme aus Stahl und Metallstreben schlängeln sich wie Tentakel in den strahlend blauen Himmel. Darunter angedockt sind Dutzende Meter lange Förderbänder für den Abtransport der abgebauten Kohle. Ganz oben, auf einem der Plateaus des Baugeräts, prangen auf blauem Hintergrund drei ineinander verwobene Kreise, daneben steht in weißen Lettern der Schriftzug "thyssenkrupp".

Die Bilder des zur Kohleförderung errichteten Kolosses sollen nicht deutsche Ingenieurskunst dokumentieren, sondern Druck machen. Geschossen haben die Fotos Aktivisten der serbischen Anti-Kohle-NGO Center for Ecology and Sustainable Development (Cekor). Mit ihrer Hilfe wollen sie dokumentieren, wie stark deutsche Konzerne als Zulieferer und Dienstleister im klimaschädlichen Kohlegeschäft mitmischen. "Erst durch die Technik von Thyssenkrupp konnte in dieser Mine mehr Kohle gefördert werden", behauptet die NGO.

Nach Siemens jetzt Thyssenkrupp - so sieht die Guerilla-Taktik aus, mit der sich internationale Nichtregierungsorganisationen (NGO) auf immer neue Unternehmen einschießen. Ihrer Ansicht nach tragen die kräftig dazu bei, das Weltklima aufzuheizen. Die Kritik der Schüler und Studenten von Fridays for Future (FFF) beschränkt sich inzwischen nicht mehr nur auf Energiekonzerne und Betreiber der Kohlekraftwerke. In den Fokus geraten Zulieferer, Berater und Investoren. Das Ziel der Umwelt-Aktivisten: Aufmerksamkeit erzielen, den Protest hochkochen lassen - und den Ausstieg aus konventionellen Energien forcieren.

Für deutsche Energie- und Technologiekonzerne wird der Protest um FFF damit zu einem Dauerthema, mit dem die Kommunikationsabteilungen mindestens so sensibel umgehen müssen wie mit Produktrückrufen, Börsennews und Sanierungsplänen. Die Umweltbewegung hat aufgerüstet - und trifft auf verunsicherte Unternehmen. Die verweisen auf ihre Nachhaltigkeitsgremien, die oft aber nur wenig ausrichten.

Ärger in Australien

Zuletzt hat es den Hightechkonzern Siemens getroffen, der wegen Lieferung einer Zugsignalanlage für ein Kohlebergwerk in Australien, das jährlich bis zu 60 Millionen Tonnen Kohle fördern soll, zur Zielscheibe der Kritik geworden ist. Siemens bandelte für den Auftrag mit dem indischen Unternehmer Gautam Adani an, dessen Vermögen auf einen zweistelligen Milliardenbetrag geschätzt wird - und der selbst nicht davor zurückschreckt, die FFF-Aktivisten verbal zu attackieren. Die zweite Welle des Kohleprotests ist auch das Resultat einer zunehmenden Professionalisierung der Ökobewegung. Es sind nicht mehr nur ein paar Schüler, die freitags die Schule schwänzen, um mit Pappschildern und Trillerpfeifen durch deutsche Innenstädte zu ziehen. Der Protest gegen den weltweit weiter steigenden CO2-Ausstoß hat längst bürgerliche Kreise erreicht. Zudem springen Investoren auf das Thema auf, wie zuletzt wieder Larry Fink vom Investment-Giganten Blackrock in seinem jährlichen Brief an die Vorstandschefs dieser Welt.

Die Umweltaktivisten wiederum werden über ein dichtes Netzwerk weltweit agierender Anti-Kohle-NGOs mit Informationen versorgt. Bekannte Organisationen wie Attac oder Campact mobilisieren genauso für den Kohleausstieg wie die Aktionisten von Ende Gelände. Weil sie bei den Minengesellschaften und Energiekombinaten in Serbien oder Polen und erst recht in China, Russland oder Indien auf wenig Verständnis stoßen, attackieren sie eben deren Lieferanten in den westlichen Staaten. So landeten weitere prominente Namen von Kohlezulieferern und -dienstleistern auf den Beobachtungslisten: neben Thyssenkrupp und Siemens etwa Tochtergesellschaften der Essener Energiekonzerne ...

