US-Banken dürften mit ihren Zahlen das Marktgeschehen bestimmen. Aber auch im Handelsstreit zwischen USA und China könnte es Signale für Investoren geben.

Der Dax könnte an diesem Mittwoch erneut Anlauf auf ein Rekordhoch nehmen. Am Dienstag verfehlte der deutsche Leitindex mit einem mageren Plus von 0,04 Prozent auf 13.456 Punkte die bisherige Bestmarke von 13.596 Zählern. Auf vorbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax gut zwei Stunden vor der Eröffnung aber bei 13.406 Zählern und damit 50 Punkte tiefer gegenüber dem Vortagesschluss.

Impulse könnten von der Unterzeichnung eines Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China kommen. Der Konflikt hatte das Geschehen an den Märkten im vergangenen Jahr bestimmt. Investoren hoffen auf weitere Signale, wie es um den geplanten umfassenden Handelspakt bestellt ist.

Daneben dürften sich die Anleger mit der Berichtssaison befassen, die allmählich Fahrt aufnimmt. Mit den US-Banken Goldman Sachs, Morgan Stanley und Bank of America öffnen gleich drei Schwergewichte von der Wall Street ihre Bücher. In Deutschland legt der Handelskonzern Metro aktuelle Umsatzzahlen vor, der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport veröffentlicht die Verkehrszahlen für 2019.

1 - Vorgaben aus den USA

Vor der Unterzeichnung einer Handelsvereinbarung zwischen den USA und China hat die Wall Street uneinheitlich geschlossen. Im späten Geschäft am Dienstag konnten die New Yorker Börsen ihre Rekordstände nicht halten. Marktteilnehmer verwiesen zur Begründung auf einen Medienbericht, wonach die USA die milliardenschweren Sonderzölle auf chinesische Waren bis nach der Präsidentenwahl im November beibehalten wollen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 28.939 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,2 Prozent auf 9251 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte ebenfalls 0,2 Prozent auf 3283 Punkte ein.

Für Gesprächsstoff sorgten zudem erste Geschäftszahlen in der Bilanzsaison. Den Auftakt machten die US-Großbanken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo. Sie profitieren von einem starken Handelsgeschäft - und stellen Europas Banken in den Schatten.

2 - Handel in Asien

Vor der Unterzeichnung einer Handelsvereinbarung zwischen den USA und China konnten die asiatischen Börsen am Mittwoch ihren Optimismus vom Vortag nicht halten. Die Stimmung wurde durch US-Finanzminister Steven Mnuchins Ankündigung getrübt, wonach die US-Zölle auf chinesische Importwaren vorerst bestehen bleiben würden.

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 23.926 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1731 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb ...

