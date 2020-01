Der amerikanische Industriekonzern MSA Safety Inc. (ISIN: US5534981064, NYSE: MSA) zahlt eine Dividende von 0,42 US-Dollar für das erste Quartal 2020 an seine Aktionäre, wie am Dienstag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 1,68 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Kursniveau von 134,67 US-Dollar (Stand: 14. Januar 2020) 1,25 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 10. März ...

