Die Ally Financial Inc. (ISIN: US02005N1000, NYSE: ALLY) zahlt eine Quartalsdividende von 0,19 US-Dollar an die Investoren aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Im Vergleich zum Vorquartal (0,17 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung der Dividendenauszahlung um 11,8 Prozent. Die Ausschüttung der Dividende erfolgt am 14. Februar 2020 (Record date: 31. Januar 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,76 US-Dollar an ...

