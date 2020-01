MMK AV - Kartonkonzern Mayr-Melnhof holt neuen CEO vom Wettbewerber Mondi B4B - METRO Q1 FLÄCHENBEREINIGTER UMSATZ +1% AUF EU7,5 MRD.VOW3 -POLENS AUFSICHT BELEGT VW GROUP POLSKA MIT PLN120 MIO STRAFEBMW - BMW/Daimler -Selbstfahr-Venture könnte Fiat Chrysler anlockenBIO3- Biotest: Biotest erhält Zulassung in Großbritannien für sein CMV-spezifisches Hyperimmunglobulin Cytotect CP Biotest FRA - Neuer Fluggastrekord am Frankfurter Flughafen: 70 Millionen Passagiere UN01 - Vor dem Treffen der Regierungschefs der vier Kohle-Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Mittwoch hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) den Widerstand gegen einen Daueranschluss ...

