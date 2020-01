Die aktuell längste Serie: SFC Energy mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 26.53%) - die längste Serie dieses Jahr: LEG Immobilien 6 Tage (Performance: 3.17%). Tagesgewinner war am Dienstag paragon mit 9,60% auf 21,70 (115% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 29,17%) vor SFC Energy mit 7,83% auf 12,40 (281% Vol.; 1W 23,38%) und Aurora Cannabis mit 5,29% auf 1,79 (124% Vol.; 1W -2,19%). Die Tagesverlierer: Mologen mit -11,87% auf 0,12 (59% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 1,65%), Salzgitter mit -11,80% auf 16,22 (342% Vol.; 1W -14,90%), Medigene mit -9,55% auf 6,06 (125% Vol.; 1W 47,45%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Wells Fargo (5588,49 Mio.), Coca-Cola (1830,88) und FedEx Corp (1647,12). Umsatzausreisser nach oben ...

