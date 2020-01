++ Phase-1-Deal soll heute in Washington unterzeichnet werden ++ EURUSD scheitert erneut an 200-Tage-Linie ++ DE30 am Mittwoch orientierungslos ++Die Wall Street nahm am Dienstag eine vorsichtige Haltung ein, da man auf die Details des heute zur Unterzeichnung anstehenden Phase-1-Deals gespannt ist und US-Finanzminister Steven Mnuchin am Abend sagte, dass die USA die Zölle auf chinesische Waren bis nach den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...