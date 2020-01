Steigende Immobilienpreise nähren in Deutschland die Angst vor einer Blase. Im europäischen Vergleich sind die deutschen Preise dennoch moderat. Das ist jedoch keine gute Nachricht, sondern weckt böse Erinnerungen.

Wenn es ein Wort gibt, das in Wirtschaftskreisen verlässlich für Angst sorgt, dann ist es wohl das Wort Lehman. Wer zeigen will, dass er eine wirklich besorgniserregende Entwicklung aufgedeckt hat und sichergehen will, dass alle anderen das auch sofort verstehen, der zieht die große Lehman-Parallele.

Nun beruft sich auch die Commerzbank in einer neuen Analyse auf den Beginn der vorerst letzten großen Wirtschaftskrise und titelt: "Immobilienboom wie vor Lehman".

Und tatsächlich sind die Zahlen, die Analyst Marco Wagner zusammengetragen hat, besorgniserregend. Die Immobilienpreise in Deutschland mögen noch so stark gestiegen sein, ...

