Der Ölfelddienstleister Core Laboratories N.V. (ISIN: NL0000200384, NYSE: CLB) zahlt eine Quartalsdividende von 0,25 US-Dollar pro Aktie für das erste Quartal an seine Aktionäre. Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (0,55 US-Dollar) um knapp 55 Prozent gekürzt. Dies wurde bereits am 30. Dezember avisiert. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 14. Februar 2020 (Record date: 24. Januar 2020). Der ...

