Am Dienstag hatte es den Eindruck, als könnte sich Varta aus ihrer Krise an der Börse ein Stück weit befreien: Nach einem Eröffnungskurs bei 80,20 Euro stabilisierte sich der Kurs der Aktie des Batterie-Herstellers auf immerhin 81,80 Euro - ein Plus von rund zwei Prozent immerhin. Der Mittwoch allerdings begann für Varta im frühen Handel mit einem Rückfall auf zeitweise unter die 80-Euro-Marke. Die angekündigten Schritte von Seiten des Managements des deutschen Mittelständlers bleiben bislang offenbar ... (Achim Graf)

