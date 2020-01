Die Bestellungen für Lastwagen und Busse mehrerer Traton-Marken sind weltweit zurückgegangen. Nun stellt Traton weniger Fahrzeuge her, weitere Maßnahmen sind in Planung.

Die Volkswagen-Nutzfahrzeug-Holding Traton drosselt wegen eines Auftragsrückgangs in Europa die Produktion. Im vergangenen Jahr seien die Bestellungen für Lastwagen und Busse der Marken MAN, Scania und der in Südamerika verbreiteten Volkswagen Caminhoes e Onibus deswegen weltweit um sieben Prozent zurückgegangen, teilte Traton am Mittwoch mit.

In Europa brachen die Aufträge im zweiten Halbjahr um zwölf Prozent ein, für das laufende Jahr geht Traton von einem Rückgang des europäischen Lkw-Marktes um zehn bis 20 Prozent aus.

MAN und Scania hätten bereits im vierten Quartal die Produktion gedrosselt und die Zahl der Leiharbeiter verringert. "Aufgrund der Markterwartung bereiten die Traton-Marken ...

