Das optoelektronische Sicherheitssystem stellt mittels Bluetooth alle Status- und Diagnosedaten über den Betriebszustand des Geräts auf Smartphones oder Tablets in Echtzeit zur Verfügung. Zudem ermöglicht die Bluetooth-Schnittstelle (Reichweite bis 5 m) eine einfache Inbetriebnahme per Smartphone oder Tablet durch die integrierte Einrichthilfe. Vorteilhaft ist darüber hinaus die Möglichkeit der Speicherung der Daten, die so z.B. auch für Dokumentationszwecke ...

