10.000 Stellen könnten bei der geplanten Zerschlagung der Supermarktkette Real wegfallen, warnen Arbeitnehmervertreter. Olaf Koch, Vorstandsvorsitzender der Real-Mutter Metro, widerspricht: Die Zahl sei zu hoch.

Metro-Chef Olaf Koch rechnet mit einem deutlich geringeren Stellenabbau bei der zum Verkauf stehenden Supermarktkette Real als zuletzt von Arbeitnehmervertretern befürchtet worden war. "Die jetzt ins Spiel gebrachte Zahl ist nach meiner persönlichen Einschätzung zu hoch", sagte Koch der WirtschaftsWoche.

Am Dienstag hatte der Metro-Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Werner Klockhaus vor dem drohenden Verlust von 10.000 Arbeitsplätzen durch die geplante Zerschlagung der Supermarktkette Real gewarnt. Koch betonte, man setze sich in den Verkaufsgesprächen "für vertragliche Regelungen ein, nach denen die Real-Mitarbeiter von den übernehmenden Einzelhandelsunternehmen weiterbeschäftigt werden".

Der Hintergrund: Metro will die 277 Real-Märkte in Deutschland sowie den Online-Shop real.de möglichst bis Ende Januar an ein Konsortium des Immobilieninvestors X+Bricks und der SCP Group verkaufen. Die künftigen Eigentümer wollen aber nach den bisher bekanntgewordenen Plänen nur einen kleinen Teil der Real-Märkte selbst weiter ...

