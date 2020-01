Ab Mai gibt es einen neuen CEO bei Mayr-Melnhof. Wilhelm Hörmanseder überigbt an den derzeitigen Mondi-CEO Peter Oswald. Konkret wird Peter Oswald ab 1. April 2020 Mitglied des Vorstandes, Wilhelm Hörmanseder seit 18 Jahren CEO der Mayr-Melnhof Karton AG wird am 1. Mai 2020 nach 30 Jahren in der MM Gruppe, 25 davon im Vorstand, an Peter Oswald übergeben.Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 125,20 /126,40, 0,00%) Frisches Research: Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 60,0 Euro für die OMV-Aktie bestätigt. Die Deutsche Bank hat das OMV-Rating von "Buy" auf "Hold" gesenkt und das kurzsiel von 53,00 auf 52,00 Euro angepasst, die Credit Suisse-Experten haben das Kursziel hingegen von 53,0 auf 55,0 Euro angehoben und das ...

