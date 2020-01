Auch am Handelstag 10 bleiben wir zunächst im engen 60-Punkte-Korridor mit dem ATX: Jahreshoch war gleich am 2.1. intraday bei 3239,10, Jahrestief am 8.1. intraday bei 3179,26 Punkten. Die Spekulation, dass der Ausbruch dann irgendwann nicht nach unten, sondern nach oben geht, spielen wir mit dem Depot (siehe Depotteil). So steht der ATX aktuell ...ATX ( Akt. Indikation: 3189,80 /3190,00, -0,63%) SBO, OMV, RHI Magnesita, Verbund, Erste Group haben heute Besuch von Investoren, koordiniert von der Baader Bank im Rahmen einer Reverse-Roadshow. Mit der OMV und der Erste Group sind die traditonell umsatzstärksten Unternehmen in Wien unter den Gastgebern. Hier die bisher grössten Tagesumsätze 2020 bei Einzeltitel, die Top2-Einträge stammen von gestern. 1 ....

