Vor zwei Jahren hat die Mosca GmbH aus Waldbrunn ein in der Branche einzigartiges Service-Konzept in die Tat umgesetzt. Unter dem Titel "One Service" bieten die Spezialisten für Umreifungsmaschinen ihren Kunden weltweit standardisierte Wartungen, Reparaturen, Installationen und Unterstützung bei Maschinenumzügen. Jetzt kann Mosca ein erstes Resümee ziehen, das zeigt: Bei deutschlandweit über 2000 Maschinen unter Wartungsvertrag sind kaum noch ad-hoc Einsätze zur Störungsbeseitigung zu verzeichnen. Damit sorgt One Service für viel Planbarkeit und noch mehr Zuverlässigkeit am Ende der Verpackungslinie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...