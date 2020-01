Heute ist die offizielle Meldung gekommen, dass Sanochemia (vom direct market plus in den direct market versetzt, aber eh egal) letzten Handelstag hat, die Aktie ist natürlich nach wie vor ausgesetzt. Es gilt hier bei Delisting nur eine Anzeigepflicht. Die Börse muss also nicht zustimmen, sondern dem Unternehmenswunsch folgen. Ich finde, das geht zu leicht ... "Vienna Zero Emission City?". Nun, das hoffen wir nicht für den Kapitalmarkt ... (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.01.)

