Manche Menschen überzeugen im Job sofort jeden. Wie machen sie das? Oft geht es dabei um Komplimente - doch Vorsicht! Hier ist besonders viel Feingefühl gefragt.

Jeder kennt das: Man erinnert sich an Situationen im Leben und dann rauscht einem der kalte Schauer des Schamgefühls durch alle Glieder: Oh Gott, weg, ihr peinlichen Gedanken. Weg!

Mir geht es bis heute so, wenn ich an einen Telefonanruf eines ehemaligen Klassenkameraden denke. Ich nenne ihn hier mal Daniel, denn ich will ihm nicht zu nahe treten. Wir waren damals 19 Jahre alt, hatten das Abi gerade in der Tasche und wie ich so zu Hause rumsaß und angestrengt über Leben, Liebe und Berufswünsche nachdachte (vielleicht guckte ich auch einfach gerade die Simpsons), da klingelte das Telefon und Daniel war dran. Das Gespräch lief nach meiner heutigen Erinnerung und zu meinem damaligen Entsetzen ziemlich genau so:

"Hey Marcus, wie geht's?""Öh, gut. Danke. Und dir so?"Warum um alles in der Welt hatte Daniel angerufen?"Pass auf, Marcus, jetzt kommt's. Ich habe da eine geniale Idee. Du kannst doch gut mit Geld umgehen, gell?""Öhm, was?""Also so wie ich dich kenne...""Tss, so gut kennen wir uns nun auch wieder n- ""Ich habe da eine tolle Geldanlage-Idee für dich.""Hä? Geldanlage? Aha!""Ja, und weil ich weiß, was für ein cleverer Typ du bist, da bin ich mir sicher, dass diese Idee genau das Richtige für dich ist. Also, wenn du willst, machen wir mal einen Termin.""Willst du mich verarschen?""Wieso?"

Wissen Sie wieso? Ich erinnere mich genau, in welcher Sekunde mein inneres Garagentor runtergerasselt ist. Im Du-kannst-doch-gut-mit-Geld-umgehen-Moment. Zwei 19-jährige Teens, beide jahrelang Schulkameraden, beide mit ein paar Mark auf dem Sparkassen-Buch. Und jetzt ein Geldanlage-Termin.

Die Sprüche waren selbst für mich als angehenden Studenten ohne die geringste Berufserfahrung ein derart offensichtlich nach Schema F gestartetes Verkaufsgespräch, dass es mich schüttelte. Ich war offenbar sein Versuchskaninchen. Ich hatte förmlich vor Augen, wie ihm sein Mentor das kleine Einmaleins der Verkäufertricks eingetrichtert hatte: "Und jetzt ruf irgendeinen Idioten zum Üben an." Vielleicht war es gar nicht so gewesen. Trotzdem mein für immer fest zementiertes: "Nein! Und hier gibt es jetzt auch Abendessen."

Dabei ist die Idee, dem potenziellen Gesprächspartner Komplimente zu machen, zweifelsfrei eine gute. Aber die müssen eben glaubwürdig sein.Und darum geht es hier: Vorgeplante, auf Knopfdruck rausgeballerte Komplimente sind Gift für Ihren Erfolg. Weil man sie Ihnen meist nicht abkauft. Und das wird dann peinlich. Die anderen fühlen sich sofort als Opfer einer versuchten Manipulation. Ihre Überzeugungskraft liegt ab diesem Zeitpunkt bei exakt null Prozent. Und Sie können einpacken.Lernen Sie also am besten, Komplimente so anzubringen, dass man sie Ihnen als ehrlich gemeinte Begeisterung abkauft. Hier ein paar Tipps:

1. Ja, Sie dürfen

Die erste wichtige Erkenntnis: Ja, Sie dürfen Geschäftspartnern, Kunden, Ihrem Publikum, Kollegen oder Mitarbeitern Komplimente machen. Ich weiß aus eigener Erfahrung: Viele Leute kommen sich blöd dabei vor, weil sie befürchten, das würde vom Gegenüber als billige Schleimerei verstanden.Aber das stimmt in aller Regel nicht. Mit Komplimenten bauen Sie Brücken. Denn der Andere erkennt: Das, was ihm gefällt, ihn betrifft oder ihn ausmacht, kommt bei Ihnen gut an. Das verbindet.

2. Augen auf!

Verkrampfen Sie nicht bei der hilflosen Suche nach irgendetwas Nettem, das Sie dem anderen auf die Schnelle vorsäuseln können. Nehmen Sie sich ...

