Nach dem Kursfeuerwerk zum Jahresauftakt legen Goldpreis und Minenaktien eine Pause ein. Doch Kursrücksetzer sind Kaufgelegenheiten. Was für den langfristigen Anstieg spricht, warum Goldminen noch chancenreicher sind.

Politische Börsen haben kurze Beine", lautet eine Börsenweisheit. Übersetzt heißt das: Politische Ereignisse beeinflussen die Kurse nur kurzfristig, langfristig geben harte ökonomische Fakten die Richtung vor. Nun sind die Beine in Zeiten eines twitternden US-Präsidenten Donald Trump nicht mehr so kurz wie in früheren Zeiten. So beeinflussen seit Monaten vor allem die Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China das Geschehen an den Finanzmärkten. Die jüngsten Bewegungen des Goldpreises aber bestätigen die Börsenweisheit noch. Der Einfluss geopolitischer Scharmützel auf den Goldpreis verpuffen rasch.

Die Tötung eines hochrangigen iranischen Generals durch einen US-Luftangriff und der iranische Vergeltungsschlag schoben den Goldpreis zwar kurzzeitig auf 1611,42 Dollar pro Feinunze, den höchsten Stand seit April 2013. Doch vom Preisanstieg seit Jahresanfang um fast 100 Dollar ist nicht mehr viel geblieben, gerade noch gut 20 Dollar. "Man kauft grundsätzlich nichts in einer durch Nachrichten eingeheizten Stimmung", sagt Alfons Cortés, Senior Partner der Liechtensteiner Finanzboutique Unifinanz.

Zu viel Spekulation

Eigentlich war es abzusehen, dass es nach dem Kursfeuerwerk zu einem Rücksetzer kommen wird. Denn der Anstieg war zuletzt stark spekulativ getrieben. Das signalisierte der virtuelle Goldmarkt, also Terminbörsen, an denen auf den künftigen Goldpreis gewettet wird. Die wichtigste Terminbörse für Gold ist die New Yorker Comex, eine Abteilung der weltgrößten Börsenbetreibers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...