Die FuelCell Energy Aktie hat in zwei Wochen eine ganz besondere Entwicklung hingelegt. Der Kurs der FuelCell Energy Aktie hat es geschafft, 50 % an Wertzuwachs zu verzeichnen. In den letzten drei Monaten beträgt der Kursgewinn sogar über 630 %. Dies liegt aber auch daran, dass der Wert zuvor stark gesunken ist und sich erst im November wieder aufgerichtet hat. Wie sieht die aktuelle Nachrichtenlage bei der Aktie aus? Erst kürzlich berichtete das Unternehmen, dass es mit seinen Microgrid Projekten ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...