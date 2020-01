Die US-Indizes haben am Mittwoch etwas zugelegt. Anleger blicken vor allem auf die geplante Unterzeichnung des Teilabkommens im Handelsstreit.

Die US-Börsen haben sich am Mittwoch vor der geplanten Unterzeichnung des ersten Teilabkommens im Zollstreit vorsichtig nach oben bewegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann 0,3 Prozent auf 29.021 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq legten jeweils 0,2 Prozent auf 3290 und 9275 Punkte zu.

Nach monatelangen, zähen Verhandlungen wollen US-Präsident Donald Trump und der chinesische Vize-Premierminister Liu He am Mittwoch in Washington das Handels-Teilabkommen unterzeichnen. "Wichtig für die Investoren ist, dass die Spannungen abgebaut werden und dass es einen Weg nach vorne gibt", sagte Finanzexperte Rick Meckler vom Vermögensverwalter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...